Эксперт рассказал, почему БПЛА не помогут Киеву одержать победу на Донбассе

Имеющиеся в распоряжении ВСУ двенадцать боевых беспилотников турецкого производства Bayraktar не смогут радикально изменить баланс сил на Донбассе, заявил эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов.

Ранее Киев начал активно использовать дроны, атакуя позиции ополченцев непризнанных республик Донбасса. После первого зафиксированного на видео уничтожения артиллерии бомбой, сброшенной с БПЛА, украинские военные начали активно использовать «новинку», в том числе обстреливая территорию возле наблюдателей ОБСЕ.

Очевидно, что украинская армия вышла на новый уровень в вопросах применения беспилотной авиации, но чуть более десятка БПЛА едва ли способны укрепить позиции ВСУ на Донбассе, отмечает Фролов. Однако наращивание их числа до нескольких десятков обернется для армий ДНР и ЛНР серьезными проблемами.

Вопрос упирается в финансовые возможности Киева, но не только — для закупки дополнительных дронов потребуется не менее 100 миллионов долларов в год. И это при наличии других дорогостоящих программ для перевооружения украинской армии, которую придется еще больше «перестраивать» под возможности беспилотников.

«…Для успешного применения БЛА требуются не только существенные финансовые средства, но и длительная комплексная подготовка, и увязка действий БЛА с другими видами вооружений. А это означает коренную перестройку всей военной машины», — заявил эксперт в статье для портала «Россия в глобальной политике».

Пресс-служба президента Украины /

Также у Киева нет опытных консультантов, которые могли бы научить украинскую армию правильной работе с БПЛА, добавил Фролов. В отличие от Украины, у Азербайджана во время конфликта в Нагорном Карабахе было два «советника» по работе с дронами — Израиль и Турция. Пока желающих выступить в такой роли для ВСУ нет.

Тем не менее для принятия соответствующих решений у Донбасса еще есть время, но «его остается не так уж много», заключил Фролов. Примечательно, что использовать дроны в зоне конфликта на Донбассе имеют право только сотрудники миссии, но никак не воюющие стороны. Киев в очередной раз нарушает Минские договоренности, подчеркивали в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что ученые Общевойсковой академии ВС России создали электрический купол для защиты от дронов. Подробнее — в нашей статье.