Путин раскритиковал подход Киева к решению проблем Донбасса в беседе с Меркель

Президент России Владимир Путин раскритиковал политику Киева в отношении Донбасса и назвал ее деструктивной в беседе с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил Кремль.

Глава государства отметил, что Украина делает ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса. Путин и Меркель провели вторые за два дня телефонные переговоры.

Президент России также выступил за восстановление контактов между государствами Евросоюза и Белоруссией для решения миграционного кризиса. Путин обратил внимание на дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда стран НАТО в Черном море.

Меркель ранее позвонила Путину 10 ноября. Стороны обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе.