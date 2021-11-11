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Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром

Спорт
/ Обновлено: 11 ноября 2021 18:45
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды. 

Защитник Георгий Джикия остался в запасе, полузащитник Александр Головин выступит в качестве капитана команды в матче с киприотами.

После восьми матчей квалификационного цикла подопечные Валерия Карпина лидируют в группе H с 19 очками, второе место занимает команда Хорватии (17), тройку замкнула сборная Словакии (10). Путевки на чемпионат мира в Катаре получат команды, занявшие первые места в своих группах. Последний матч отбора россияне сыграют с хорватами, он пройдет 14 ноября в Сплите.

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