Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

Защитник Георгий Джикия остался в запасе, полузащитник Александр Головин выступит в качестве капитана команды в матче с киприотами.

Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке!



Наш состав на матч #РоссияКипр ???????????????? pic.twitter.com/gIkU7VtYp3 — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021

После восьми матчей квалификационного цикла подопечные Валерия Карпина лидируют в группе H с 19 очками, второе место занимает команда Хорватии (17), тройку замкнула сборная Словакии (10). Путевки на чемпионат мира в Катаре получат команды, занявшие первые места в своих группах. Последний матч отбора россияне сыграют с хорватами, он пройдет 14 ноября в Сплите.