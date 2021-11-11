Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.
Защитник Георгий Джикия остался в запасе, полузащитник Александр Головин выступит в качестве капитана команды в матче с киприотами.
Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Наш состав на матч #РоссияКипр ???????????????? pic.twitter.com/gIkU7VtYp3
После восьми матчей квалификационного цикла подопечные Валерия Карпина лидируют в группе H с 19 очками, второе место занимает команда Хорватии (17), тройку замкнула сборная Словакии (10). Путевки на чемпионат мира в Катаре получат команды, занявшие первые места в своих группах. Последний матч отбора россияне сыграют с хорватами, он пройдет 14 ноября в Сплите.