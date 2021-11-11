Генпрокуратура направила в Верховный суд иск о ликвидации общества «Мемориал»

Генеральная прокуратура подала в Верховный суд иск с требованием ликвидировать общество «Мемориал» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Исковое заявление связано с нарушением организацией действующего законодательства. Речь идет об отсутствии маркировки, которая соответствует требованиям закона об иностранных агентах, в материалах общества «Мемориал».

Представители организации заявили, что не видят законных оснований для ликвидации. Судебное заседание состоится 25 ноября.