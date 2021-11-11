Леонков рассказал о нюансах пролета американского самолета разведчика у границ РФ

Самолеты-разведчики ВВС США всегда появляются у российских рубежей вслед за заявлениями американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает к украинской границе войска, которые подхватывает Киев, заводя старые песни о «российской агрессии».

Об этом в эфире радио Sputnik заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя очередной пролет американского самолета-разведчика Е-8С над Черным море в 25 километрах от государственной границы Российской Федерации, о котором ранее сообщило российское Министерство обороны.

«Девятого ноября в период с 14.15 до 19.28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там же отмечается, что за передвижениями американского самолета поблизости от российских границ наблюдали радиолокационные силы РФ. Самолет-разведчик вылетел с немецкой авиабазы Рамштайн, после чего более пяти часов барражировал в небе над Черным морем, периодически приближаясь к российской границе на 25 километров.

ДИМК МО РФ / Вадим Савицкий

Как заявил по этому поводу редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. США и Украина вновь, как и в апреле текущего года, завели «старые песни о главном» о якобы стягивании Москвой войск к российско-украинской границе и о подготовке «агрессии».

«Как только это начинается, в воздухе появляются американские самолеты-разведчики, которые пытаются обнаружить наши войска. Летают они в акватории Черного моря, огибая полуостров Крым и изучая активность наших вооруженных сил. При этом комплексы, которые находятся в воздухе, могут быть разные: как пилотируемые комплексы радиотехнической разведки, так и беспилотные стратегические разведчики, например, Global Hawk», — рассказал военный эксперт.

При этом, по словам Леонкова, в апреле американские самолеты-разведчики совершили множество таких полетов у российских границ, в результате чего расквартированные в Европе войска США даже были приведены в состояние повышенной боеготовности.

wikipedia.org / MC2 Trevor Welsh

Также Леонков отметил нюанс нынешних полетов американских разведчиков, который заключается в том, что в акваторию Черного моря ранее вошли боевые корабли ВМС США.

«Американские корабли зашли, чтобы провести некие внеплановые совместные учения с Грузией и Украиной. Как известно, Грузия и Украина рассматриваются в США как страны, которые должны подорвать изнутри российскую эшелонированную систему обороны в случае военного конфликта», — отметил эксперт.

Напомним, в Черном море с 30 октября находится ракетный эсминец Porter, вооруженный ракетами «Томагавк», а с 4 ноября к нему присоединился штабной корабль Mount Whitney – флагман Шестого флота ВМС США.