Человечество может столкнуться с нехваткой шприцев для прививок в 2022 году

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске возникновения дефицита шприцев, использующихся для вакцинации. Это может привести к замедлению иммунизации населения Земли от COVID-19.

По словам старшего советника подразделения организации по доступу к лекарствам и медицинской продукции Лизы Хедман, проблема нехватки шприцев может возникнуть в 2022 году. Это вызывает озабоченность в ВОЗ.

«Мы высказываем реальную озабоченность тем, что можем столкнуться с нехваткой шприцев для иммунизации, что в свою очередь привело бы к серьезным проблемам, таким, как замедление усилий по иммунизации, а также к определенным проблемам с безопасностью», — заявила она в ходе брифинга, прошедшего в Женеве.

Хедман подчеркнула, что дефицит шприцев может отразиться не только на иммунизации от коронавируса, но и на других необходимых для здоровья процедурах, в частности на плановой вакцинации детей. Также может возникнуть проблема повторного использования шприцев. Специалист ВОЗ рекомендует заранее спланировать потребность в медицинских приспособлениях, чтобы избежать «покупательской паники».

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу. В России данная процедура проводится бесплатно в медицинских учреждениях и мобильных пунктах вакцинации.