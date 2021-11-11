Славен Билич назвал Хорватию фаворитом в матче отбора ЧМ-2022 со сборной России

Сборная Хорватии по футболу — фаворит в матче квалификационного раунда ЧМ-2022 с командой России, но подопечные Валерия Карпина могут доставить проблем. Таким мнением поделился хорватский тренер Славен Билич.

По мнению 53-летнего специалиста, матч должен получиться нервным, жарким и огненным, поскольку хорваты будут играть на своем поле. Он выразил уверенность, что обе команды хотят избежать стыковых матчей.

«Будет нервный матч, поскольку обе команды хотят избежать участия в стыках. Хорватия — фаворит, мы сильнее на бумаге, но Россия может доставить нам проблем. Не скажу, что ваша сборная показывает яркий футбол, но она достойна уважения, потому что добивается результата. Очевидно, что назначение Карпина добавило сборной уверенности. Все может быть», — цитирует Билича «Российская газета».

В первом матче отборочного раунда россияне и хорваты сыграли вничью. Матч проходил в «Лужниках» и завершился со счетом 0:0.

Сборные Хорватии и России встречались в четвертьфинале ЧМ-2018. Команды не смогли выявить победителя в основное и дополнительное время, в серии послематчевых пенальти подопечные Златко Далича оказались сильнее (2:2, 4:3 — по пенальти).