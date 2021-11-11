МИД РФ выразил готовность «подставить плечо» Белоруссии в случае санкций ЕС

Москва готова «подставить плечо» Минску, если Евросоюз ужесточит санкции. Об этом сообщил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство России прокомментировало возможность введения новых санкций ЕС против Белоруссии. МИД подтвердил готовность поддержать Минск, если объединение ужесточит ограничения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее пообещала расширение санкций Евросоюза против Белоруссии в начале следующей недели. Политик выступила с таким заявлением после встречи с президентом США Джо Байденом. Пресс-служба Белого дома подтвердила такую информацию.

Санкции против Белоруссии могут ввести на фоне миграционного кризиса. Поляки ранее оттеснили две тысячи нелегалов от заграждений на границе.