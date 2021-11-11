Читатели «Дневника» усомнились в неспособности Польши и Германии остановить беженцев

Евросоюз следит, рекомендует, согласовывает и хочет, но одних деклараций недостаточно. Об этом высказались читатели болгарского интернет-портала «Дневник».

Пользователи Сети раскритиковали реакцию Евросоюза на обострение ситуации с мигрантами на белорусской границе. Многие отметили, что Брюссель со своей «слежкой» занимается откровенным разглагольствованием, а беженцы наконец-то «вернули долг» Польше.

В свое время пограничная полиция Болгарии встретила мигрантов так, что они пошли в Грецию, напомнили читатели «Дневника». Интернет-пользователи усомнились в неспособности Варшавы и Берлина заблокировать поток нелегалов.

«Вы верите, что Польша и Германия не могут остановить беженцев?» — саркастично поинтересовался читатель.

«ЕС следит, рекомендует, согласовывает и хочет, а еще что-то он может?» — задал неудобный вопрос другой.

Пользователь Сети добавил, что одной «болтовни и деклараций» мало. Третий присоединился к обсуждению и напомнил, как поляки по указке США пошли воевать в Афганистан и Ирак. Читатель поинтересовался, нашла ли там Польша оружие массового поражения и задался вопросом, где теперь извинения от республики.

Ситуация на белорусско-польской границе не так давно обострилась. Две тысячи беженцев попытались проникнуть за ограждение. Однако польские пограничники дали отпор мигрантам.