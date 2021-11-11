КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию против Клаудиньо

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо не получит дополнительную дисквалификацию за жесткий фол в матче с «Уралом» (0:0).

По словам руководителя КДК РФС, 24-летний бразильский полузащитник пропустит один матч чемпионата России.

«КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к Клаудиньо. Он пропустит один матч», — передает слова Григорьянца «Чемпионат».

Ранее экспертно-судейский комитет РФС рассмотрел эпизод с удалением футболиста Клаудиньо в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» и признал прямое удаление бразильца легитимным.

«Зенит» после 14 туров набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны.