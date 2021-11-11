Осужденный Михаил Ефремов не получил посылки на свой день рождения

Актер Михаил Ефремов отметил 58-летие 10 ноября на территории исправительной колонии №4 Белгородской области без подарков от родных.

Заслуженный артист России получил словесные и письменные поздравления от своих близких. Ефремов пользуется односторонней связью, так как не может звонить родным из-за ограничений по количеству разговоров.

Источник во ФСИН Белгородской области сообщил ФАН, что актер не получил в этом году посылки на свой день рождения. Оказалось, что и на них есть определенный лимит, который он исчерпал, — 20 килограммов. Ранее друзья и поклонники уже присылали осужденному необходимые вещи и продукты.

Кроме того, посещение колонии родными остается под запретом из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Это повлияло и на график визитов к заключенным в исправительные учреждения.

Ефремов летом прошлого года попал в смертельное ДТП. Его приговорили к 7,5 года заключения.