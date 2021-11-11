Михаил Саакашвили отказался от голодовки спустя полтора месяца

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку, заявил его адвокат Ника Гварамия.

По его словам, грузинский политик прислушался к призыву со стороны Европейского суда по правам человека и прекратил голодовку, которую он начал 2 октября.

«Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку», — объявил Саакашвили.

Ранее стало известно, что Саакашвили арестовали в Тбилиси. Политик решил вернуться на родину спустя восемь лет пребывания на Украине. Его приезд был приурочен к муниципальным выборам в Грузии.

Сейчас политик находится в тюрьме. Ему грозит девять лет заключения по двум уголовным эпизодам. Суд заочно признал его виновным. В Тбилиси неоднократно заявляли, что эти решения не подлежат пересмотру.