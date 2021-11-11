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Михаил Саакашвили отказался от голодовки спустя полтора месяца

Политика
Михаил Саакашвили отказался от голодовки спустя полтора месяца

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку, заявил его адвокат Ника Гварамия.

По его словам, грузинский политик прислушался к призыву со стороны Европейского суда по правам человека и прекратил голодовку, которую он начал 2 октября.

«Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку», — объявил Саакашвили.

Ранее стало известно, что Саакашвили арестовали в Тбилиси. Политик решил вернуться на родину спустя восемь лет пребывания на Украине. Его приезд был приурочен к муниципальным выборам в Грузии.

Сейчас политик находится в тюрьме. Ему грозит девять лет заключения по двум уголовным эпизодам. Суд заочно признал его виновным. В Тбилиси неоднократно заявляли, что эти решения не подлежат пересмотру.

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