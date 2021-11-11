Лидер ЛДПР Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в суд на телеканал «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) и журналиста Рената Давлетгильдеева из-за того, что тот обвинил депутата в сексуальных домогательствах.

Политик требует в иске, направленном в Останкинский районный суд Москвы, взыскать с «Дождя» и Давлетгильдеева по 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Речь идет о посте журналиста, опубликованном в Facebook весной 2018 года. В нем сообщалось, что в 2006 году после финала конкурса «Мисс Россия» помощники Жириновского пытались вывести Давлетгильдеева из здания, чтобы отвезти его вместе с депутатом в корпоративную сауну ЛДПР. Сам же политик, давая журналисту интервью, якобы «лапал за жопу так, что руки тряслись с диктофоном».

Жириновский утверждает, что автор публикации распространил ложную информацию, порочащую его честь, достоинство и деловую репутацию.