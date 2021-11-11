Законопроект о запрете георгиевских ленточек утвердили в Латвии

Власти Латвии рассмотрели законопроект о запрете использования георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.

Парламент Латвии на заседании в четверг в третьем чтении утвердил поправки, которые предусматривают запрет на публичное ношение георгиевских лент. Закон касается как развлекательных и праздничных мероприятий, так и различных шествий, пикетов и митингов. Отмечается, что большинство депутатов поддержали соответствующие поправки к двум законам — «О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий» и «О собраниях, шествиях и пикетах».

Ранее сообщалось, что жители Мариуполя увидели на площади Воинов-освободителей георгиевскую ленту и решили перекрасить ее в национальные цвета. Позднее сотрудники полиции указали вандалам на порчу общественного пространства.