Отношения России и Германии могут быть крайне продуктивными и даже дружескими — для этого из них нужно лишь изгнать «злых бесов». Об этом в день 200-летнего юбилея русского писателя Федора Достоевского заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Дипломат сослался на один из самых известных романов Достоевского во время выступления в Дрездене. У диалога Москвы и Берлина есть все шансы быть успешным, есть много точек соприкосновения и богатый опыт сотрудничества над проектами самой разной сложности и направленности, уверен дипломат.

«У нас с Германией огромная позитивная повестка дня. Я бы сказал, это абсолютно уникально для двусторонних отношений (России. — Прим. ред) в Европе — очень много проектов, очень много сфер, где мы нашли точки соприкосновения... Мы будем наслаждаться "Бесами" Достоевского и дальше, но мы прогоним злых бесов из российско-немецких отношений», — провозгласил Сергей Нечаев.

11 ноября этого года Россия отмечает 200 лет со дня рождения классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского. Федеральное агентство новостей ранее рассказало, почему творчество одного из величайших отечественных мыслителей XIX века актуально и по сей день.