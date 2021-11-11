Михеев объяснил выгоду Варшавы от несуществующей войны на границе с Белоруссией

Польша использует напряженную обстановку на границе с Белоруссией, чтобы переложить ответственность за все европейские проблемы на Минск и Москву.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Сергей Михеев, по словам которого, злорадству Варшавы в сложившейся ситуации нет предела.

С начала текущей недели, когда Госдепартамент Белоруссии сообщил о группе курдских беженцев, включающей в себя женщин и детей, пытающихся пересечь польско-белорусскую границу чтобы попасть в Евросоюз, положение дел с каждым днем усугубляется все больше. Польские пограничники не только не пропустили безоружных беженцев, но и применили силу, чтобы выдворить их обратно на белорусскую территорию. За несколько дней власти Польши стянули к границе порядка 16 тысяч человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны заявил о том, что против Минска ведется гибридная война.

Как заявил, комментируя ситуацию, политолог Сергей Михеев, Варшаве очень выгодно раздувать ситуацию и играть в несуществующую войну. Польские власти устроили в онлайн-режиме «геноцид» именно для того, чтобы выпросить у Брюсселя и Вашингтона деньги, которые они направят на достижение личных целей.

«В Европе и в Соединенных Штатах сейчас раскручивается картинка, которую продают польские власти: «Это делает злой Лукашенко, а за ним стоит коварный Путин». Поэтому нужны новые санкции, поэтому нужна помощь Польше, поэтому нужно укрепление блока НАТО, — объяснил Михеев. — Что с этим делать — это гораздо более важный вопрос, чем вопрос о том, куда пойдут эти мигранты? Чего там с ними надо делать?».

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Напомним, ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польской границе сосредоточено уже около двух тысяч беженцев. При этом официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что в Варшаве не считают людей, пытающихся пересечь польско-белорусскую границу беженцами, а значит они не могут рассчитывать на получение законной возможности проживания в Евросоюзе.