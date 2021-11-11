Депутат Новиков назвал абсурдом возможные санкции против «Аэрофлота» из-за мигрантов

Возможные санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот» из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе абсурдны, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Как отметил парламентарий, компания не имеет отношения к миграционному кризису. Если ЕС все же введет санкции, то Россия ответит зеркально, убежден Новиков.

«Где миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши и где «Аэрофлот». Абсурдность ситуации столь очевидна, что остается некая доля надежды на здравый смысл», — цитирует депутата телеканал «360».

Новиков отметил, что всегда нужно разделять обсуждение проблем, в том числе перспектив принятия санкций, и их введение. Пока ЕС ограничивается угрозами и заявлениями, им не нужно придавать большого значения, резюмировал депутат.

Ранее агентство Blomberg сообщило, что Евросоюз собирается ввести санкции против «Аэрофлота» из-за того, что авиакомпания якобы перевозит в Минск мигрантов с Ближнего Востока. В авиакомпании этот факт опровергли и пригрозили подать в суд на СМИ, распространяющие такую информацию.