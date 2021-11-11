«Несколько погорячился». Что стоит за словами Лукашенко о перекрытии поставок газа в Европу

Россия «не поприветствует» решение Минска перекрыть поставки газа в Евросоюз по трубопроводу «Ямал-Европа». Об этом «Политике Сегодня» заявил политолог Юрий Самонкин. Так он прокомментировал угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко ограничить транзит топлива через территорию бывшей советской республики в случае введения новых санкций со стороны ЕС.

Напомним, конфликт между Минском и Евросоюзом обострился на фоне миграционного кризиса, разразившегося на белорусско-польской границе из-за наплыва туда около 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока. Минуя дипломатические изыски в Брюсселе решили сразу пригрозить Лукашенко санкциями за политику невмешательства.

«В данной ситуации виновата не Белоруссия, потому что она вынуждена защищаться, мне кажется, что здесь вина самой Европы. Во-первых, потому что они согласились быть плацдармом проведения антибелорусской политики, а во-вторых, потому что у них нет консенсуса по поводу того, что они не признают легитимность власти в Белоруссии, а уж тем более не хотят идти ни на какие компромиссы с Белоруссией и играют на уровне санкций», — поделился мнением собеседник «ПС».

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При этом Самонкин подчеркнул, что Евросоюз и сам находится в заложниках. Только вот не миграционного и энергетического кризисов, а «чудовищной» геополитической игры США.

«Не сумев изменить внешний политический курс Белоруссии, а уж тем более свергнуть действующего президента с власти, США фактически выходят сухими из воды. Потому что в операции 2020 года, когда мы наблюдали протесты в Белоруссии, был козел отпущения в лице Европейского союза, а точнее Польши. То есть это было сделано не руками США, как мы это видели по примеру украинского конфликта», — считает политолог.

По мнению эксперта, Евросоюз, почуяв угрозу перекрытия газопровода «Ямал-Европа», будет вынужден вновь обратиться к России для создания альтернативных маршрутов, минующих не только Украину, но теперь еще и Белоруссию. Это в свою очередь может помочь ускорить процесс сертификации проекта «Северный поток — 2», который с сентября ожидает ввода в эксплуатацию, отмечает Самонкин.

politexpert.net / Аврора Зорина

«Мы [Россия] конфликтовать с Белоруссией не будем по этому поводу 100%. Но так или иначе Европе нужно одуматься, потому что это первый тревожный звоночек, что поставщики могут от нее отворачиваться», — подчеркнул спикер «Политики Сегодня».

А вот замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач убежден, что Белоруссия не осмелится перекрыть поставки российского газа через проходящий по ее территории газопровод. Даже несмотря на то, что имеет на это суверенное право.

«Я думаю, что Александр Григорьевич [Лукашенко] несколько погорячился и перекрывать транзит российского газа Белоруссия не будет, так как это в том числе в значительной степени ударит по российским интересам», — констатировал энергетик.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас объявил, что решение по санкциям против Белоруссии будет принято 15 ноября. В числе возможных вариантов он назвал ограничения на поставки белорусского калия.