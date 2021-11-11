Саакашвили устроил погром в тюремной больнице и попал на видео

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку после ареста, устроил погром в тюремной больнице. Видео было опубликовано специальной пенитенциарной службой страны.

Политик оказывал активное сопротивление конвоирам, которые осуществляли его перевозку из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу. По словам адвокатов Саакашвили, он был возмущен тем, что его не привезли в гражданскую клинику Тбилиси.

Бывший грузинский лидер бросался на сотрудников учреждения и повредил медицинское оборудование. Все происходящее было снято на видео.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Ранее он был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.