Петербуржцы возмутились решением Смольного вновь «солить» улицы для борьбы с гололедицей

Смольный подготовил огромные запасы соляного порошка для борьбы с обледенением дорог зимой, однако жители Петербурга остались недовольны таким решением местных властей.

Реагент в скором времени может снова покрыть улицы Северной столицы, поскольку с каждым днем сезон морозов становится все ближе. При этом коммунальщики уверены, что соляной раствор не представляет опасности ни для обуви, ни для машин, ни тем более для здоровья людей. В качестве доказательства начальник Октябрьской автоколонны ГУДП «Центр» Роман Акчурин выпил стаканчик с данной жидкостью и предложил попробовать изумленному корреспонденту «Невских новостей».

Однако петербуржцы вовсе не в восторге от подобного метода борьбы с гололедицей. В социальных сетях появляются многочисленные жалобы, в которых горожане возмущаются происходящим.

«Обувь обувью, а то, что у нас тачки гниют — вот это полный абзац... Так, как гниют они у нас от соли и каши зимой, не гниют нигде, инфа сотка, кто из знакомых водил из разных городов не приезжает — все в шоке от наших гнилух. А это подороже, чем ботинки с кроссовками» — возмутился один из пользователей Сети.

Эколог, координатор проекта экологического движения «РазДельный сбор» Екатерина Шалунова также выступила против использования соляного раствора. По ее словам, любые химические реагенты для обработки дорог наносят ущерб газонам и почве, в результате чего трава начинает хуже расти и восстанавливаться, сообщают «Народные Новости».