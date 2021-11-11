Боец MMA Харитонов заявил, что Джонсон специально проиграл Емельяненко на Bellator 269

Российский боец MMA Сергей Харитонов считает, что поединок между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном носил договорной характер.

Сергей Харитонов уверен, что Тимоти Джонсон специально проиграл главный поединок турнира Bellator 269, который прошел в октябре в Москве. Об этом 41-летний боец рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это мое личное мнение. Я человек, который уже давно в ММА, и вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что. Мое мнение: Тимоти Джонсон подставился», — подчеркнул Харитонов.

Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде. Бой россиянина и американца продолжался всего 106 секунд. Емельяненко одержал свою 40-ю победу в MMA.