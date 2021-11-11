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Боец MMA Харитонов заявил, что Джонсон специально проиграл Емельяненко на Bellator 269

Спорт
Боец MMA Харитонов заявил, что Джонсон специально проиграл Емельяненко на Bellator 269

Российский боец MMA Сергей Харитонов считает, что поединок между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном носил договорной характер.

Сергей Харитонов уверен, что Тимоти Джонсон специально проиграл главный поединок турнира Bellator 269, который прошел в октябре в Москве. Об этом 41-летний боец рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это мое личное мнение. Я человек, который уже давно в ММА, и вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что. Мое мнение: Тимоти Джонсон подставился», — подчеркнул Харитонов.

Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде. Бой россиянина и американца продолжался всего 106 секунд. Емельяненко одержал свою 40-ю победу в MMA.

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