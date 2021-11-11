«Поднимут хоругви с Бандерой». Политолог Корнилов заявил, что Украина объявила Белоруссии войну

Украина объявила Белоруссии войну из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. На это указывает предложение «бороться» с Белоруссией руками «бандеровских добровольцев», заявил историк и политолог Владимир Корнилов в эфире телеканала «Россия-1».

Последние несколько дней в Киеве активно продвигают мысль, что события на чужой границе якобы представляют «смертельную угрозу» для украинцев, отметил эксперт.

«Предлагают посылать добровольцев-националистов на границу с Польшей. Представьте себе, бандеровцы едут защищать Польшу. Поднимут хоругви с Бандерой в тех самых регионах Польши, где бандеровцы вырезали целые села», — поразился Корнилов.

Идею «защищать» Варшаву озвучил бывший лидер организации «Правый сектор»1 (признана экстремистской, запрещена в РФ), а ныне официальный советник главнокомандующего Украины Дмитрий Ярош.

По мнению Корнилова, подобные заявления из уст столь высокопоставленной персоны можно расценивать как призыв к разжиганию военного конфликта. Как минимум слова Яроша требуют дипломатического ответа Белоруссии, однако Минск пока никак не отреагировал, удивился политолог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обстановку на границе с Польшей. Политик назвал ситуацию «опасной», потому что последние несколько дней беженцам перебрасывают вооружение и боеприпасы, чтобы спровоцировать столкновение.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации