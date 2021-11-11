Лавров: в соглашении Мали с российской ЧВК не наблюдается никаких негативных аспектов

Правительство Мали вправе самостоятельно выбирать союзников, в качестве которых могут выступать и частные военные компании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос заключения соглашений между Мали и любыми ЧВК полностью лежит в компетенции законного правительства африканской республики. По его словам, в этом нельзя усмотреть каких-либо негативных аспектов. В то же время он отметил, что власти РФ не имеют никакого отношения к подобным структурам, созданным российскими гражданами, передает ФАН.

«Они самостоятельно заключают контракты. Если эти договоренности заключаются с законным правительством суверенного государства, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного», — заявил министр.

При этом Лавров заметил, что многие западные страны имеют собственные частные военные структуры. Однако деятельность этих компаний, как ни странно, не вызывает в мире такой бурной реакции.

«Рынок услуг ЧВК в области военного сотрудничества и охраны давно был создан и освоен именно западными странами. Среди лидеров рынка находятся США, Великобритания и Франция, у которой около дюжины компаний, действующих по всему миру», — сказал дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Москва не допустит нарушения территориальной целостности Республики Мали. По его словам, Бамако уже получает военно-технические ресурсы из России для защиты мирного населения страны.