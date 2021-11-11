Политолог Рар считает, что миграционный кризис в Польше парализовал Евросоюз

Известный немецкий политолог с российскими корнями Александр Рар полагает, что миграционный кризис в Польше парализовал Европейский союз.

Проанализировав последние действия ЕС в контексте нового мощного миграционного кризиса на востоке общеевропейского пространства, эксперт делает вывод: Европа станет иной, сообщает издание EurAsia Daily.

«ЕС вне себя от ярости. ЕС парализован в новом миграционном кризисе. Пустить беженцев из Белоруссии в ЕС нельзя. Потому-что это будет победой Лукашенко. И откроет путь массовой миграции в Европу. Вследствие радикализации общественного мнения в ЕС, во Франции к власти может прийти г-жа Ле Пен. Выстроить новый железный занавес на польской границе ЕС тоже не может. По моральным соображениям. Это подорвет либеральную систему и либеральные нормы Европы, укрепит правые партии в Европе», — заявил Рар.

Весь этот клубок противоречий можно было бы разрешить только путем переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Однако Европа считает это для себя неприемлемым.

«Идти на переговоры с Лукашенко ЕС тоже не может, ведь ЕС его после фальсификаций выборов не признает, а признает Тихановскую. Платить Лукашенко такие же деньги, что и Эрдогану за сдерживания потока беженцев, ЕС считает ниже своего достоинства», — уверен эксперт.

По данным пограничной службы Польши, за прошедшие сутки на границе было зафиксировано 468 попыток ее незаконного пересечения. Александр Рар уверен, что конфликт еще только начинается.