Украинское государство уничтожает собственные ресурсы, за счет которых оно могло бы продолжать существовать, а значит оно само приближает свою кончину.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого, Украина еще какое-то время продолжит свое существование в нынешнем виде, но ее агония продлевается путем уничтожения ресурсов, в том числе и человеческих.

«Украина за последние семь лет фактически теряла, минимум, по миллиону в год. Это очень большие потери, ничем не компенсируемые. У Украины только разница между рождениями и смертями свыше 300 тысяч, уже два года, напомнил Ищенко. — Плюс постоянная миграция за пределы Украины, примерно по одному миллиону в год в последние семь лет она теряла людей. Это только те, кто покидал страну навсегда, или ложась в землю, или уезжая на чужую землю».

Часть украинцев, добавил Ищенко, уехала из страны на заработки, но скорее всего эти люди уже не вернутся назад.

Федеральное агентство новостей /

Украина, по его словам, продолжит существовать, пока она способна выжигать человеческий ресурс, а после этого, если она и останется, то уже не как государство, а только как сельскохозяйственный и этнографический заповедник.

Напомним, ранее Ростислав Ищенко, комментируя газовый кризис на Украине, заявил, что Киев в ситуации с «Газпромом» сам загнал себя в тупик. По словам политолога, украинское руководство не только не извлекает опыта из собственных ошибок, но и лишает себя возможности этот опыт извлечь.