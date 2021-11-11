Ищенко предрек скорый крах Украины как государства

Украинское государство уничтожает собственные ресурсы, за счет которых оно могло бы продолжать существовать, а значит оно само приближает свою кончину.
Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого, Украина еще какое-то время продолжит свое существование в нынешнем виде, но ее агония продлевается путем уничтожения ресурсов, в том числе и человеческих.
«Украина за последние семь лет фактически теряла, минимум, по миллиону в год. Это очень большие потери, ничем не компенсируемые. У Украины только разница между рождениями и смертями свыше 300 тысяч, уже два года, напомнил Ищенко. — Плюс постоянная миграция за пределы Украины, примерно по одному миллиону в год в последние семь лет она теряла людей. Это только те, кто покидал страну навсегда, или ложась в землю, или уезжая на чужую землю».
Часть украинцев, добавил Ищенко, уехала из страны на заработки, но скорее всего эти люди уже не вернутся назад.
Украина, по его словам, продолжит существовать, пока она способна выжигать человеческий ресурс, а после этого, если она и останется, то уже не как государство, а только как сельскохозяйственный и этнографический заповедник.
Напомним, ранее Ростислав Ищенко, комментируя газовый кризис на Украине, заявил, что Киев в ситуации с «Газпромом» сам загнал себя в тупик. По словам политолога, украинское руководство не только не извлекает опыта из собственных ошибок, но и лишает себя возможности этот опыт извлечь.