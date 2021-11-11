Жители Смоленской области смогут посещать заведения общепита только по QR-кодам

Власти Смоленской области расширили список противокоронавирусных ограничений. Теперь жители смогут посещать общественные места только по QR-кодам.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о повышенной готовности. Согласно принятым мерам, смоляне не смогут попасть в заведения общепита без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

«Вне зависимости от того, каким количеством посадочных мест располагает кафе, ресторан и так далее, оказывать услуги гражданам они могут лишь в том случае, если человек предъявит сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании либо о наличии медотвода или отрицательный тест на COVID-19», — сказано в сообщении.

Два новых законопроекта, определяющих порядок введения QR-кодов, готовят к рассмотрению в России. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.