Лукашенко сообщил о готовности Белоруссии жестко отреагировать на новые санкции ЕС

Минск решительно ответит Евросоюзу в случае наложения новых санкций на Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Политик прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Чиновница пообещала расширить антибелорусские санкции на следующей неделе. Лукашенко выступил на совещании с руководством совета министров и подчеркнул, что Минск готов жестко реагировать.

«А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — сказал президент.