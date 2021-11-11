Болезнь петербургского парламентаризма. Раскол фракции КПРФ подтвердил «войну элит» в Смольном

В петербургском Заксобрании продолжаются подковерные интриги и конфликты, не лучшим образом влияющие на благополучие второго по значимости города России. Смольный не может договориться с депутатами, а сами заседающие в ЗакСе озабочены внутренними разборками и сохранением лоббистских групп. Атмосфера «войны всех против всех» саботирует работу властей Северной столицы.

Голосование не по-товарищески

На этот раз «сцепились» депутаты-коммунисты. «Благодаря» противоречиям среди товарищей по партии голосование по проекту городского бюджета 27 октября закончилось демаршем некоторых слуг народа и расколом фракции КПРФ на «макаровцев», поддерживающих ушедшего из ЗакСа в Госдуму экс-спикера Вячеслава Макарова, и «бегловцев», выступающих на стороне нового спикера Александра Бельского — ставленника губернатора Александра Беглова.

kremlin.ru /

Именно голосование за бюджет, как правило, делило депутатов на лояльных Смольному и оппозиционных — «за» и «воздержусь», соответственно. Предварительно фракция КПРФ, состоящая из 7 депутатов (вторая по численности в ЗакСе), договорилась воздержаться от голосования в первом чтении, а во втором все-таки принять проект, если туда добавят их предложения — по поддержке малого бизнеса, снижении госдолга и так далее.

Но все пошло не по плану. Трое из семи коммунистов все-таки проголосовали «за»: на этот раз лояльность курсу губернатора продемонстрировали Ирина Иванова, Александр Рассудов и Борис Зверев — последний изначально предупредил фракцию о своем решении, а первые двое поддержали проект бюджета неожиданно для всех.

Тут-то внутри фракции и вспыхнула война: депутат Алексей Зинчук требует снять Иванову с должности председателя комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, а также заявляет об «ущербе, нанесенном партии». Зинчук даже демонстративно отсел от стола Ивановой и Рассудова.

Руководитель фракции Роман Кононенко подчеркнул, что конфликта «как такового нет», но подтвердил, что часть депутатов в самый последний момент решила поддержать проект бюджета, игнорируя достигнутые ранее договоренности. Ситуация вышла за пределы фракции и дошла до руководства КПРФ: теперь разбираться с «отколовшимися» товарищами будут на партийном уровне.

«Конфликта нет. Вчера было заседание фракции, сели и поговорили, обсудили эту ситуацию. Сейчас у нас будет проходить партийное расследование — именно в партийных органах, а не во фракции. Фракция для коммунистов вторична, первична же партийная организация и партийные решения», — рассказал Кононенко корреспонденту «ПС».

Междоусобные разборки внутри второй крупнейшей фракции чреваты крахом петербургского парламентаризма: именно КПРФ внутри ЗакСа выполняет роль внутренней оппозиции. Однако в новом собрании сохранять независимость от администрации губернатора даже «протестным» депутатам сложно.

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Ручной парламент

В сентябре выборы в Петербурге попали под шквал критики со стороны ЦИК. Спикером ЗакСа стал Бельский, курирующий эти самые выборы. Как заметила Элла Памфилова, фактически чиновник «избрал сам себя», а такая «пиррова победы» обернется губернатору Беглову — бенефициару избрания Бельского — «самой неприличной стороной». Удивлялись кадровым решениям Смольного и политологи.

«Если скажутся последствия жесткой и часто за пределами закона кампании, которая проходила в Петербурге, где были замечания не только от городского Горизбиркома, но и от ЦИКа, и это послевкусие для «Единой России» [имеющей большинство в ЗакСе, — прим.ред.] помешает наладить конструктивную работу, мы получим более конфликтный ЗакС», — предупреждал ранее политолог, сотрудник МГИМО Алексей Зудин.

Бельский после десятилетнего правления предшественника, то есть Макарова, попытался собрать «ручной» парламент. Вышло в итоге неплохо: большинство депутатов будто "за" городское правительство. Но есть нюанс.

facebook.com / Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Сам же Вячеслав Макаров из петербургского парламента на повышение в Москву уходить не желал, так получилось. В последней речи он зловеще намекнул то ли на собственное возвращение, то ли на сопротивление нынешним «правящим бал».

Последнее подтверждается на деле: влияние Макарова в ЗакСе все еще велико, а конфликты среди депутатов — распри между «старым» и «новым» Заксобранием. Депутаты работают на благо покровителей, но не петербуржцев: отсюда разборки из-за «неправильного» голосования по проектам и расколы даже внутри одной фракции.

Отсутствие консенсуса между семерыми коммунистами лишний раз доказывает: до слаженной работы петербургскому парламенту еще очень далеко — на повестке война элит, а не парламентская работа.