Футболисты сборной России сыграют с Кипром в красной форме

Сборная России по футболу определилась с комплектом формы на домашний матч квалификации к ЧМ-2022 против Кипра.

Полевые игроки сборной России выйдут на поединок с кипрской национальной командой в красных футболках, сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter-аккаунте. Голкипер сыграет в зеленой форме с черными вставками.

Матч отборочного турнира к ЧМ пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена», летом этого года принимавшем игры 16-го чемпионата Европы по футболу. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Россия-1». Игру в Петербурге обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански из Польши.