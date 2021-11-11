Глава МИД Мали Диоп: Бамако не позволит вмешиваться во внутренние дела государства

Мали не позволит иностранным государствам вмешиваться во внутренние дела своей страны. Об этом заявил глава МИД республики Абдулай Диоп.

Как подчеркнул дипломат, Мали является такой же суверенной страной, как и многие другие государства, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Мы имеем право самостоятельно искать сильных союзников, заинтересованных в обоюдном сотрудничестве с нами. Никто не имеет права указывать нам, с кем заключать соглашения, а с кем — нет. Это дело нашей республики», — высказался Абдулай Диоп.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит нарушения территориальной целостности Мали. По его словам, Бамако получает от России военно-технические ресурсы для защиты мирных граждан. В республике подтвердили, что 80% имеющегося у Мали военного снаряжения произведено в России.