Лавров пригрозил Франции «серьезным разговором» по Украине в формате «2+2»

Глав МИД и Минобороны России и Франции предстоит «серьезный разговор» на тему Украины в ходе встречи в Париже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат прокомментировал предстоящую встречу с французскими коллегами. Главы МИД и Минобороны России и Франции проведут переговоры в пятницу, 12 ноября.

«У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — констатировал Лавров.

Министр дал такой комментарий по поводу ответственности Франции и Германии за действия киевского режима в отношении реализации Минских соглашений. Разговор по Украине пройдет по принципу «2+2». Лавров добавил, что когда французские коллеги заявили об отказе РФ встречаться 11 ноября в «нормандском формате», российская сторона очень подробно все объяснила на бумаге.

Минские соглашения подписывались для урегулирования ситуации в Донбассе. Обстановка в регионе обострилась на фоне госпереворота в Киеве в 2014 году.