Визит УЕФА в Петербург по вопросам подготовки к финалу ЛЧ пройдет 17-18 ноября

Рабочий визит делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Петербург касательно вопросов подготовки к финалу Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится на следующей неделе.

Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин уточнил, что визит представителей УЕФА состоится в среду и четверг — 17-18 ноября. По его словам, Северную столицу посетит делегация из восьми человек.

«Программа визита довольно стандартная — она включит в себя работу и на стадионе, и на прилегающей территории, а также обсуждение с городом всех активностей, которые будут происходить», — приводит ТАСС слова руководителя оргкомитета.

Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов три года назад. Северная столица должна была принять решающий матч ЛЧ в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате «Финала восьми», что привело к переносу ранее запланированных финалов на 12 месяцев вперед.