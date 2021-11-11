Ушел из жизни последний президент ЮАР эпохи апартеида Фредерик де Клерк

Последний белый президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Фредерик Виллем де Клерк скончался на 86-м году жизни. Причиной смерти одного из инициаторов борьбы с апартеидом стало онкологическое заболевание, сообщил представитель фонда покойного Дэйв Стюарт.

Отмечается, что экс-президент умер у себя дома в городе Фресне. Согласно имеющейся информации, в марте 2021 года у де Клерка обнаружена мезотелиома — редкая форма рака тканей, которая чаще всего поражает слизистую оболочку легких.

Политик немедленно начал курс лечения, а в июне мужчине была сделана операция. Известно, что осенью 2020 года сын бывшего президента ЮАР умер от того же заболевания.

Фредерик Виллем де Клерк занял пост президента Южно-Африканской Республики в августе 1989 года и находился на этой должности до мая 1994 года. Бывший руководитель страны завершил ликвидацию системы апартеида в ЮАР и освободил в 1990-м году из тюрьмы Нельсона Манделу.