Власти Татарстана расширили действие системы QR-кодов на все виды общественного транспорта

Правительство Татарстана приняло решение о введении системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте. Пассажиры должны будут предъявлять коды в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте.

Отмечается, что проверку наличия QR-кодов будут проводить сами перевозчики. Для этого предусмотрены субсидии на закупку технических средств. Власти республики также намерены попросить внедрить систему QR-кодов на межрегиональных перевозках. Соответствующее обращение будет направлено в РЖД и Росавиацию.

QR-код можно получить после прохождения процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции или при наличии свидетельства о перенесенном заболевании. Вакцинация в России проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность для здоровья пациента. Пройти ее можно в медицинских учреждениях, а также в мобильных пунктах, расположенных в общественных местах.