Экс-мэр Риги Ушаков лишился неприкосновенности решением Европарламента

Европарламент большинством голосов принял решение о лишении депутатской неприкосновенности члена организации от Латвии Нила Ушакова.

Соответствующее решение было принято на фоне запроса со стороны латвийской прокуратуры. Правоохранители хотят провести расследование в отношении политика. По версии следственных органов, Ушаков хранил запрещенное устройство для видеонаблюдения.

Парламентарий заявил в беседе с РИА Новости, что сам проголосовал за лишение себя неприкосновенности. По его словам, он хочет как можно быстрее разобраться с этим расследованием и доказать свою невиновность.