Суд потребовал от «Медузы» удалить порочащие сведения о бизнесмене Пригожине

Юристы бизнесмена Евгения Пригожина добились справедливости в суде против издания «Медуза» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Предприниматель получил исполнительные листы сразу по двум делам.

SIA Medusa Project оказалось в центре судебных разбирательств после спорной публикации, касающейся Евгения Пригожина. Бизнесмен обратился в суд, чтобы решить конфликт с изданием в законном порядке.

Савеловский районный суд встал на сторону предпринимателя. Юридическая служба компании «Конкорд» получила восемь исполнительных листов по судебным делам в отношении «Медузы», а также журналистов Максима Шевченко и Ильи Косыгина.

«В них содержатся следующие требования: удалить спорные материалы, опровергнуть недостоверные сведения путем публикации соответствующей резолютивной части решения Савеловского суда, взыскать компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Юристы также напомнили, что распространение недостоверных сведений в отношении Евгения Пригожина недопустимо.

Бизнесмен также готовится отстоять честь в суде против News.ru. Юристы компании «Конкорд» начали проверку материалов издания, которое заподозрили в распространении недостоверной информации.