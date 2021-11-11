Создавая будущее: в Дубае пройдет шестой форум «Время инноваций»

6–7 декабря в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020» пройдет шестой форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций и цифровизации. Более пятидесяти спикеров представят собственные кейсы, обсудят последние тренды и поделятся опытом внедрения инноваций во всех аспектах бизнеса.

Посетителей форума ожидает двухдневная насыщенная деловая программа. Интеграция в самое масштабное событие года – EXPO 2020 – отразилась на повестке мероприятия. В фокусе обсуждения – три основных трека: инновации возможностей, новая эра мобильности, инновации для устойчивого развития.

В повестке первого дня форума: обсуждение новой digital-реальности и современных тенденций в изменении продуктов и технологий. Особое внимание будет уделено искусственному интеллекту и инновационным цифровым решениям. Участники форума объединятся в поисках ответов на вопросы: каково будущее мобильной трансформации? Как развиваются AR и VR технологии и какова их роль в жизни? Каким станет мегаполис будущего? Каковы перспективы digital-глобализации?

Цифровой трек форума проводится под эгидой премии Digital Leaders, вручаемой с 2020 года. Несмотря на относительно молодой возраст, премия стремительно завоевывает авторитет и получает поддержку бизнес-сообщества.

«Для меня лично и ADSbase в целом сотрудничество с премией Digital Leaders – это возможность внести вклад в цифровизацию всех сфер бизнеса и жизни. Поддержание здоровой конкуренции между лидерами рынка, определенно, стимулирует увеличение выбора надежных партнеров для более динамичного развития digital-индустрии как внутри страны, так и за рубежом», – прокомментировал сотрудничество основатель холдинга Денис Лагутенко.

Второй день будет посвящен устойчивому развитию и инновационным решениям, помогающим эффективно решать острые социальные вопросы. Участники обсудят проблемы цифрового общества, тактические и стратегические инновации: альтернативные источники энергии, цифровое образование и перспективы ESG-трансформации. Организаторы уверены, что для участников форума этот день станет источником вдохновения при поиске ответов на новые вызовы современности. В числе спикеров форума – представители российских и международных компаний: AZERTELECOM, ОАО «РЖД», Банка ВТБ, Газпромбанка, ПАО «Аэрофлот», АО Трансмашхолдинг, Банка ВТБ, компании «Магнит», Ассоциации Digital Experts, BSL, PRAVO TECH, PAROC в России, BioFoodLab.

Global Look Press / Su Xiaopo/XinHua

В завершение форума 7 декабря состоится церемония награждения лауреатов XI Премии «Время инноваций-2021» и Премии Digital Leaders – флагманов экономики, визионеров и драйверов глобального развития.

Программа мероприятия и регистрация – по ссылке https://forum.novpro.org/