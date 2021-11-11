Итальянские блогеры захотели снять шляпу перед авторами культовой песни «Трава у дома»

Итальянские блогеры послушали несколько культовых советских музыкальных композиций и поделились своим мнением. По словам шести популярных в Италии инфлюэнсеров, в текстах советских хитов есть «настоящая глубина смыслов». Особенное восхищение у иностранцев вызвала песня «Трава у дома» культовой группы «Земляне».

Ютуб-канал «Итальянцы by Kuzno Productions», посвященный фильмам, музыке и кухне из РФ, обнародовал ролик, в котором шесть блогеров делятся впечатлениями о группе. Итальянцы заметили, что у неофициального гимна отечественной космонавтики («Трава у дома») романтичная мелодия, но также имеется «крутое струнное соло» и «шикарная басовая партия». Напомним, что эта композиция знакома россиянам еще и по 14-й серии культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Один из слушателей-европейцев поделился, что смотрел этот популярный в России анимационный фильм. Итальянские блогеры не скрывали своего искреннего восхищения творчеством советских композиторов и выражали его в свойственной им экспрессивной манере.

«Здесь текст и музыка слились воедино! Я снимаю шляпу перед этими исполнителями!» — воскликнул один европеец.

Отдельно блогеры отметили легендарную гитару Игоря Романова с двойным грифом, заявив, что музыкальный инструмент создает особую атмосферу при исполнении хита. Итальянцы единогласно решили, что песня «Трава у дома» — это ностальгическая композиция, которая актуальна и в наши дни. Также европейцы послушали песни «Крылатые качели», «Прекрасное далеко» композитора Евгения Крылатова и «Генералов песчаных карьеров» «Несчастного случая». Блогеры оценили композиции и удивились, что они не получили должной популярности за пределами России.

«Слушаю впервые, но сразу хочется подпевать!» — поделился впечатлением итальянец.

Группа «Земляне» заявила об объединении с основателями коллектива Владимиром Киселевым и гитаристом Игорем Романовым. Первое совместное выступление новых «Землян» состоится 10 декабря на вручении премии «Золотой граммофон» в Государственном Кремлевском Дворце. Советские слушатели очень любили творчество музыкантов, а фирма «Мелодия» выпустила 20 млн пластинок культовой группы. «Земляне» успели выступить с Владимиром Высоцким, в театре Пьера Кардена в Париже и стать лауреатом международных конкурсов в Сопоте и Дрездене. Сейчас коллектив вплотную работает над новыми аранжировками своих хитов «Садовое кольцо» и «Когда заходит солнце», а также активно готовится к предстоящим выступлениям.