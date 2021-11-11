Систему QR-кодов намерены ввести для входа на вокзалы и в аэропорты в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края намерены расширить действие QR-кодов на вокзалы и аэропорты. Система начнет действовать с 1 декабря.

Посетители железнодорожных вокзалов и аэропортов в регионе должны будут предоставить QR-код о завершенном цикле вакцинации или перенесенной в течение последних шести месяцев болезни. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Эта мера планируется с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения, с учетом введения этого ограничения», — предупредил Никонов во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Мера уже действует для пассажиров междугородних автобусов в регионе. Также систему намерены ввести в продуктовых магазинах, которые расположены в торговых центрах.