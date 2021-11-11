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Байден вновь заявил, что американцы не понимают схему работы поставок товаров

Политика
Байден вновь заявил, что американцы не понимают схему работы поставок товаров

Далеко не все жители США понимают, как работают цепочки поставок, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Выступая в Балтиморе, он рассказывал о планируемой двухпартийной инфраструктурной сделке, которую власти хотят подписать 15 ноября.

«Вы много слышите о цепочках поставок в новостях, но, честно говоря, немногие люди, есть ли у них докторская степень или они не ходили в школу, имеют четкое представление о том, как работает цепочка поставок», — высказался американский президент.

По его словам, это простой путь, который проходит товар, чтобы попасть в дома обычных граждан. Байден удивился, что граждане США не понимают подобных вещей. Подобные заявления в адрес умственных способностей американцев уже звучали ранее, что вызвало бурную реакцию у пользователей Сети из США.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм назвал Байдена самым некомпетентным главой государства в области внешней политики. Политик раскритиковал главу Белого дома за его действия в Афганистане.

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