Байден вновь заявил, что американцы не понимают схему работы поставок товаров

Далеко не все жители США понимают, как работают цепочки поставок, заявил глава Белого дома Джо Байден.

Выступая в Балтиморе, он рассказывал о планируемой двухпартийной инфраструктурной сделке, которую власти хотят подписать 15 ноября.

«Вы много слышите о цепочках поставок в новостях, но, честно говоря, немногие люди, есть ли у них докторская степень или они не ходили в школу, имеют четкое представление о том, как работает цепочка поставок», — высказался американский президент.

По его словам, это простой путь, который проходит товар, чтобы попасть в дома обычных граждан. Байден удивился, что граждане США не понимают подобных вещей. Подобные заявления в адрес умственных способностей американцев уже звучали ранее, что вызвало бурную реакцию у пользователей Сети из США.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм назвал Байдена самым некомпетентным главой государства в области внешней политики. Политик раскритиковал главу Белого дома за его действия в Афганистане.