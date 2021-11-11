Юшков предупредил о последствиях подключения Украины к европейским сетям

Европа в условиях нынешнего энергетического кризиса ведет прагматичную политику и не собирается никого спасать. Если Украина хочет получать европейскую электроэнергию, ее придется покупать на общих основаниях по высоким ценам.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, рассуждая о том, чем обернется для Украины подключение к европейским сетям.

Европа, объяснил Юшков, является очень дорогим рынком энергии, и поэтому подключаться к ее сетям имеет смысл только для экспорта электричества, тем более Украине – дефицитной в плане энергетики стране, которая может быть только импортером.

Выгоду от подключения Украины к европейским энергосетям может получить только крупный украинский бизнес, имеющему возможность продавать европейцам электроэнергию по высоким ценам.

Но Украина уже сейчас существует в условиях энергодефицита, а с приходом холодов ситуация только усугубится, и подключение к европейской энергосистеме Киеву никак не поможет.

«Никаких систем автоматического перетока в случае пиковых объемов потребления, как это есть в выстроенной еще с советских времен энергосистеме: если одна электростанция остановилась, то другая ее даже с территории теперь уже другого государства подстрахует, переток начнется, чтобы потребителям электроэнергию не отключать. Этой системы не будет», — объяснил Юшков.

vk.com / Игорь Юшков

Подключившись к европейским сетям, украинские олигархи смогут продавать украинскую энергию в Европу по завышенным тарифам вместо того, чтобы снабжать электричеством местных потребителей по низким ценам.

В итоге, определенный бизнес на Украине может выиграть от присоединения к европейской энергосистеме, но страна целом от этого проиграет, убежден Юшков.