Польский премьер Моравецкий: кризис на границе с Белоруссией стал новым типом войны

Ситуация с беженцами на границе с Белоруссией — это новый тип войны, в котором в качестве оружия выступают живые люди и СМИ. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам польского политика, несмотря на то, что инструментарий ведения войны изменился, цели сторон остаются неизменными. Задача Варшавы в данном случае — защитить национальный суверенитет и неприкосновенность государственной границы.

«То, с чем мы имеем дело, — это новый тип войны. Это война, где боеприпасами являются гражданские лица и средства массовой информации», — высказался глава польского кабмина в своем блоке в Twitter.

Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной. Власти Польши допустили возможность полного перекрытия границы из-за мигрантов, а также призывают руководство ЕС принять в отношении Минска очередной пакет санкций.