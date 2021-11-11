Пойманного с тушей лося Рашкина могут лишить депутатского иммунитета на следующей неделе

Запрос о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте, может поступить в Госдуму спустя несколько дней, передает РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

На данный момент Рашкин, являющийся депутатом Госдумы, имеет неприкосновенность. Вопрос о ее лишении будет рассмотрен нижней палатой парламента по представлению генпрокурора России в соответствии со ст. 98 Конституции РФ.

В ночь на 29 октября машину Рашкина остановили в лесу под Саратовом. Полицейский и сотрудник местного комитета охотничьего хозяйства обнаружили в багажнике тушу лося. Депутат заявил, что нашел мертвое животное во время прогулки и решил забрать себе.