Правительство России планирует ввести QR-коды в транспорте, кафе и магазинах

Оперативный штаб сообщил о работе над подготовкой законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России вместе с профильными ведомствами разрабатывает постановления о введении QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, в общественных заведениях, а также транспортных средствах.

«Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — отметили специалисты Оперштаба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг возможное введение QR-кодов в транспорте на федеральном уровне. Данный вопрос не обсуждался на совещании с главой государства, сообщил представитель Кремля журналистам.