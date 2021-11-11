«Опасная тенденция». Лукашенко заявил о переброске оружие в лагерь беженцев на границе с Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал миграционный кризис на границе с Польшей.

Во время совещания с руководством Совета министров РБ политик заявил, что утром 11 ноября в лагере беженцев было зафиксировано 1 790 человек. Лукашенко уверен, что находящимся на границе мигрантам собираются перебросить вооружение, чтобы спровоцировать военный конфликт с поляками.

«У нас очень опасная наметилась там [на границе — Прим. ред.] тенденция. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет из Донбасса», — уточнил белорусский президент.

На угрозу пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера полностью закрыть границу с Белоруссией Лукашенко ответил одним словом: «закрывайте». Но добавил, что в таком случае территорию стран Прибалтики и Украины будет мониторить не только белорусская авиация, но и российская. Речь идет о двух сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160, принадлежащих РФ.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода — мы должны видеть, что они там делают, за пределами», — подчеркнул Лукашенко.

При этом политик предостерег Евросоюз от введения новых санкций против республики, поскольку Минск может отреагировать жестко: перекрыть перевозку грузов и транзит энергоресурсов по газопроводу «Ямал — Европа».

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — возмутился Лукашенко.

Ранее стало известно, что около трех тысяч мигрантов из стран Восточной Азии и Африки начали штурмовать границу между Польшей и Белоруссией, чтобы попасть в ЕС. «Политика Сегодня» выясняла, кому может быть выгодно обострение ситуации между Минском и Варшавой.