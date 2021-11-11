Лукашенко попросил Путина отправить к белорусской границе стратегическую авиацию ВКС РФ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко через российского президента Владимира Путина обратился к Минобороны России. Он попросил отправить стратегическую авиацию ВКС РФ на дежурство к границам Союзного государства, передает БелТА.

По словам Лукашенко, необходимо постоянно наблюдать за ситуацией на границах. Белорусские и российские военные должны делать это сообща, полагает президент республики.

«Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — заявил он.

Нужно отслеживать «кольцо» — Прибалтику, Польшу и Украину, уточнил Лукашенко. По его словам, на текущий момент обстановка на границе весьма тревожная, поэтому необходимо серьезно подойти к делу.