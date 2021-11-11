Владимир Жириновский: южные регионы всегда были самой «гнилой» частью России

Южные регионы Российской Федерации — самые сложные с точки зрения борьбы с коррупцией, и так было на протяжении всей истории. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик назвал «прогнившими» от кумовства и взяточничества области на юге России в ходе одного из выступлений. По его мнению, расцвет коррупции здесь начался еще в царскую эпоху. Жириновский обосновал уверенность в своих словах тем, что сам происходит из южных регионов бывшего СССР.

«Юг — самая прогнившая часть царской России, советской, ельцинской, горбачевской и сегодня. Все прогнило!» — негодует парламентарий.

Ранее Владимир Жириновский подверг жесткой критике события Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. По его мнению, до большевистского переворота Российская империя была мировым экономическим лидером, а после надолго перешла в позицию догоняющего.