В «Спартаке» отказались комментировать информацию о расторжении контракта с Виторией

Начальник пресс-службы футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о переговорах с наставником команды Руем Виторией о досрочном расторжении контракта.

Представитель «Спартака» отказались комментировать появившиеся в прессе данные о том, что московский клуб начнет процесс расторжения соглашения с 51-летним специалистом.

«Никак не комментируем эту информацию», — сказал руководитель пресс-службы «Спартака» в беседе с Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что к концу двухнедельной паузы в РПЛ агент тренера «Спартака» Махмуд Абубакар прилетит в российскую столицу для переговоров о расторжении контракта.

«Спартак» неудачно выступает в чемпионате страны — после 14 туров столичная команда идет на девятом месте в таблице РПЛ. В Лиге Европы москвичи с четырьмя очками идут последними в своем квартете С.

