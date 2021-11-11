Режиссер Васильев раскрыл детали сюжета своего экспериментального клипа

Режиссер короткометражки Russian cyber farm Сергей Васильев в эксклюзивном интервью для ФАН рассказал о подробностях своей премьеры.

Как признался режиссер, в этот раз фанатов его творчества ждет настоящий «сюрприз». Особенность нового проекта Васильева заключается в том, что повествование в клипе будет вести песня. Как отметил Васильев, вдохновение для ролика музыкант нашел при просмотре клипа петрозаводского рэпера Витали Альбатроса.

«Мы скооперировались с петрозаводским рэпером. У него псевдоним Виталя Альбатрос. На самом деле, в свое время идея «Русской кибердеревни» пришла под впечатлением в том числе и от просмотра одного из его клипов, который снят на runglish. Весной 2020 года он выложил клип с названием в духе Coronavirus in Russia», — сообщил Васильев в беседе с ФАН.

Также Васильев раскрыл детали сюжета. Действие в ролике сосредоточилось на киберпанке, роботах и их отношениях с людьми. Центральный персонаж истории — художник, рисует некие картины, но постоянно сталкивается с охотой на него. По мнению «робовластей» деятель искусства является обыкновенным вандалом. Премьеру клипа Сергей Васильев проводит совместно с ФАН.