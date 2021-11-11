Журналистка Витязева объяснила госсекретарю США его неправоту по Крыму

Воссоединение Крыма с Россией было не ошибкой, а восстановлением исторической справедливости, уверена журналистка из Одессы Юлия Витязева. Она указала госсекретарю США Энтони Блинкену на некорректность его изречений.

Журналистка прокомментировала заявление чиновника о России. Блинкен выразил обеспокоенность, что Москва «может совершить ту же ошибку», что и в 2014 году. Он выступил после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Витязева подчеркнула, что возвращение Крыма не было неправильным. Журналистка поставила в неудобное положение Блинкена одним фактом о полуострове.

«Возвращение Крыма — это не ошибка. Это восстановление справедливости. Исторической. И вашего мнения как не спрашивали тогда, так не будут спрашивать и сейчас», — резко ответила она в Telegram.

Девушка также обратила внимание на выбор, который сделали жители Донбасса, получив российское гражданство. Люди из этого региона в последнюю очередь поинтересуются мнением Соединенных Штатов о своем решении, заключила Витязева.

Ранее на заявление американского чиновника отреагировал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он отметил, что в 2014 году просчеты допустили Вашингтон и Киев. Также дипломат назвал выпад Блинкена околесицей.